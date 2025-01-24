日清食品陪伴小將追夢成長

全力贊助推動香港網球發展 香港本地網壇蓬勃發展，新星踏足國際舞台屢獲佳績，是中國香港網球總會（網總）多年來努力成果的同時，背後的商業贊助也要記一功。日清食品作為網總的官方「青少年發展合作夥伴」，轉眼間已踏入第10年，過去對本地網球人才的支持，特別是對年輕選手的培養贊助，並積極舉辦各類網球青少年賽事，為年輕球員提供了多樣化的比賽機會，讓新生代港將於國際賽事可大放異彩，並為他們實現職業夢奠下重要基石。

球手的成長過程中，比賽經驗扮演着至關重要的角色，日清食品自2015年開始，已冠名贊助「日清全港青少年網球錦標賽」、「日清合味道全港青少年網球巡迴賽」及「日清出前一丁青少年網球新秀賽」三大本地青少年賽事，提供一個切磋球技、相互學習的平台予香港網壇新力軍，寓賽於操，以提升自我水平、挑戰國際；湖州網球公開賽女單冠軍得主王康怡，及「橙碗國際網球錦標賽（Orange Bowl）」B12男單亞軍蔡富泓等本地球手，由初出道起已定期參與以上由日清食品冠名贊助的賽事，可謂本地精英搖籃。

在本月初，「日清盃」大中華區青少年團體挑戰賽圓滿落幕，來自8個大中華地區，包括中華台北、澳門、江蘇、山東、上海、天津、雲南和香港的青少年球員，一連四日齊集維園切磋，彼此作技術鍛煉及文化交流之外，日清食品更安排參賽球員參觀合味道紀念館香港及球員派對等，輕鬆之餘也可讓他們建立了寶貴的友誼。

王康怡感謝日清最強後盾 除此之外，為了讓球手於轉戰職業生涯的關鍵階段專注於訓練和比賽，日清食品近年透過擴大對精英運動員的個人贊助計劃，讓他們能夠更集中及充分發揮作為職業運動員的潛力，由2021年起至今，已連續五年獲得贊助的王康怡（Cody）認為，這段時間的贊助對她職業生涯發展上，佔上很重要的作用：「我很感謝日清食品一直以來的支持，他們的贊助令我可更專注參與網球賽事，並激勵我更努力地訓練以實現我的目標。」Cody近年在女單及女雙作雙線發展，並且在海外比賽屢獲殊榮，足見贊助對運動員成功背後的重要：「非常感謝日清食品在我職業生涯中給予大力支持，猶如為我打了一支強心針。」王康怡在ITF巡迴賽上，至今已贏得4項女單冠軍及21個女雙錦標。

作為年輕運動員要進軍國際網壇絕非易事，於2023年「日清全港青少年網球錦標賽」首次亮相，兼奪得U14及U12組別男單冠軍的13歲小將蔡富泓（Richie），近年屢創佳績；他5歲起開始接觸網球，早在7歲時便加入深圳市網球隊的青少年組預備隊，其間累積大量公開賽經驗，並越級挑戰不同的年齡組別。2024年先後代表港隊出戰「世界青少年網球亞洲大洋洲外圍賽」、「國際青少年網球巡迴賽」及「橙碗國際網球錦標賽（Orange Bowl）」的Richie，小小年紀就走遍美國、法國、德國、捷克、希臘等世界各國作賽，面對密集訓練賽程，內心渴望進步的動力驅使他繼續堅持。現時平均每月有兩場海外賽事，他坦言如能得到商界企業贊助，可參與更多賽事與世界頂級好手切磋。

安藤百福挑戰賽令學員獲益良多 在一直致力支持香港青少年運動員的培育和成長的日清食品和安藤財團（Ando Foundation）贊助下，去年11月底至12月期間， 透過「安藤百福全球青少年網球挑戰2024」計劃， 香港青少年網球運動員梁貫鳴（Kevin）和梁泳蕎（Winky）獲得難能可貴的機會，前往美國佛羅里達州與日本青少年精英運動員參加一系列賽前訓練。除提升球技外，還有體能訓練，以及有關心理健康和放鬆技巧的講座，有助他們備戰IMG學院國際網球錦標賽。此賽事有來自90個國家約2,000名青少年網球運動員一起參加，Kevin和Winky能與來自世界各地的同齡選手交流，了解了多元的文化，擴闊視野同時獲得了寶貴的比賽經驗。

日清盼更多本地新星湧現 Kevin直言這次機會令他夢想成真：「最難忘的是與阿根廷選手拍檔雙打比賽。雖然我們輸了，但那是一場非常精彩的比賽，我們得到很多樂趣。我會利用這次經歷激勵自己更加努力，感謝日清食品的贊助，感謝安藤財團和中國香港網球總會給我這個機會，也感謝其他選手讓我獲得如此難忘的經歷。」Winky則認為嚴格的訓練提升了體能，也增強了她的心理韌性：「在比賽之前，我們在IMG學院與日本選手進行了全面的訓練，包括早上兩小時的訓練和下午一小時的比賽。衷心感謝安藤財團和中國香港網球總會，讓我有機會參與這非凡的經歷。我也感謝教練張梓傑的悉心照顧；我已下定決心，為實現冠軍夢想而努力奮鬥。」日清食品對香港網壇不論是賽事及球員的贊助，成為發展本地網球運動的重要一環，讓年輕球員可以更早投入專業的比賽及訓練，期望未來有更多本地網球員能夠在國際舞台上發光發亮。

小將們參觀日清食品的合味道紀念館，相當興奮。 王康怡 「日清盃」為年輕球員提供鍛煉球技的機會。 蔡富泓