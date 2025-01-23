祖高域挫艾卡華斯邁向25貫
本屆澳網進入白熱化階段，周二男單8強，37歲的祖高域與21歲的艾卡華斯激鬥3小時37分鐘後，以3比1反勝殺入4強，明日火併沙華列夫爭入決賽，強勢爭取破紀錄的第25個大滿貫錦標。
這場年齡相差16歲的「新舊天王」對決，帶傷上陣的祖高域在先失一盤下，以4比6、6比4、6比3及6比4逆轉艾卡華斯，第12度打入澳網4強，亦是生涯第50次闖大滿貫4強。「這是我打過最史詩式的比賽之一。」10屆澳網盟主祖高域受到大腿傷患困擾，在第一盤尾段提出醫療暫停，返回球場時左大腿綁着膠布。不過這位塞爾維亞球王未有透露傷情：「當時我還在比賽中，不想透露太多，但藥物開始發揮作用，如果我輸掉第二盤，我不知道自己還能否繼續比賽。」祖高域之後控制自如，終於力退對手：「我希望這場比賽是決賽。」
施華德女單4強火併姬絲
女單方面，前1姐施華德強勢回歸，昨日8強輕鬆拍走8號種子娜華露，時隔3年重返澳網4強。施華德今屆晉級路途不失一盤，昨日僅花個半小時，即以6比1及6比2淘汰娜華露，職業生涯第7次躋身大滿貫4強，將與美國的姬絲爭決賽席位。
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