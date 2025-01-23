祖高域挫艾卡華斯邁向25貫

這場年齡相差16歲的「新舊天王」對決，帶傷上陣的祖高域在先失一盤下，以4比6、6比4、6比3及6比4逆轉艾卡華斯，第12度打入澳網4強，亦是生涯第50次闖大滿貫4強。「這是我打過最史詩式的比賽之一。」10屆澳網盟主祖高域受到大腿傷患困擾，在第一盤尾段提出醫療暫停，返回球場時左大腿綁着膠布。不過這位塞爾維亞球王未有透露傷情：「當時我還在比賽中，不想透露太多，但藥物開始發揮作用，如果我輸掉第二盤，我不知道自己還能否繼續比賽。」祖高域之後控制自如，終於力退對手：「我希望這場比賽是決賽。」