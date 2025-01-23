南華勇闖總決賽同永倫爭冠

周二晚甲一季後賽4強Game 2，南華與康仁福建鬥得火熱，結果「紅軍」決勝節上演逆轉，以84比79險勝對手，連贏兩場打入總決賽，與永倫上演「王者對決」。

南華入局明顯較快，首節葉耀邦內外開弓連袋5分，「紅軍」首發5人先後開齋，7分鐘就拉開10分以上差距，曾湛元偷球後「一條龍」快攻打入「And 1」，加上安德拉及蘇柏軒轟入弧頂三分彈，康仁福建勉強咬住比數，惟首節仍落後13比28。次節福建打出反擊小高潮，李察士「招牌式」中距離跳投連轟10分，一口氣追至30比37，隨後懷斯剷籃博得「2+1」，張偉康三分手起刀落追成42平手，惟南華讀秒階段連攻4分，半場領先46比42。

下半場初段呈拉鋸戰，南華安德拉連袋6分，其後福建愈打愈順，林俊達單節貢獻11分，許烜行連飆兩記三分球，首度反先57比55，隨後李察士雙手入樽、福建領先64比60完第3節。決勝節懷斯化身射手轟入兩記三分球，福建拋離8分，惟此時選擇收起李察士及懷斯作休息，加上最後3分鐘錄得滿隊犯，「紅軍」趁勢追分，鬥至77平手後，陳怡富兩度快攻上籃反超81比77，加上讀秒階段4罰全中，南華終以84比79險挫福建，以總決場2比0打入總決賽。

王者系列戰周日爆發 南華是役4人得分上雙，安德拉貢獻24分及21個籃板「超級雙雙」，葉耀邦與曾湛元分獲17及16分，陳怡富亦有10分貢獻。福建方面李察士轟入全隊最高24分，另摘下11個籃板及4次偷波。總決賽Game 1於周日展開。圖/文：余樂詩、李章杰