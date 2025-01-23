精英賽男拔北角協同攜手出線

全港學界籃球精英賽昨日在深水埗體育館續演首階段分組賽，男子F組北角協同中學及拔萃男書院，均兩戰全勝晉級次階段分組賽，兩隊周日在土瓜灣體育館對決，力爭小組首名。

昨日上演14場分組賽，上屆首奪精英賽男子組季軍的北角協同，遇上馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學，首節憑劉子健射入3分球，陳紀霖和譚榆澎等把握快攻上籃得手，以19比5遙遙領先，其後3節形勢未有變化，北協完場大勝81比15，與同日擊敗可譽的男拔，攜手出線次階段，兩隊周日交手爭奪小組首名。

滙基反勝女拔保希望 北協隊長劉子健賽後表示，球隊今屆個人質素有所提升，但對維持去屆成績感到壓力：「今屆我們個人能力更強，雖然默契有待提升，但面對任何對手都有力一戰，不過一眾師兄上屆贏得季軍，我們今屆都要爭氣，如果早早出局，就會辜負大家的期望。」談到周日大戰男拔，「子健」盼全隊吸取教訓，盡力拉近差距：「我們上屆4強不敵男拔，自然視他的們為假想敵，希望可以挑戰甚至擊敗男拔。」

女子組方面，D組滙基書院（大坑東）以38比33反勝上屆季軍拔萃女書院，保住出線希望，主力梁凱澄指球隊首仗落敗，昨日再無退路，慶幸全隊展現韌力：「我們上場不敵浸信會永隆中學，再輸就不能出線，大家都不想中學生涯最後1次精英賽，以遺憾告終，所以搏到盡，慶幸能贏波。」圖、文：鄧文滔