自揭有畸胎瘤完成手術 謝影雪：未敢講退役

香港羽毛球混雙名將謝影雪，在社交平台自揭去年奧運前發現盆腔有畸胎瘤，前日已順利完全切除手術。「阿雪」直言踏入2025年「未敢講幾時真正退役」，期待新教練到來接受任何新挑戰，並發掘自己另一方面的長處。

謝影雪於去年年終賽後，與多年拍檔鄧俊文暫時「分手」，指要休息及進行手術。昨日凌晨她在社交平台貼文透露「2024年好多事都充滿痛及眼淚……雖然我唔敢再每件事細想，但如果要回顧，主要想多謝身邊一直幫助我嘅每個人，亦都多謝自己嘅堅持，令所有唔如意事一一克服，包括今日我入院做人生第一次全身麻醉手術。」

新年願望「想發掘其他長處」 先後出戰過4屆奧運的謝影雪透露，去年奧運前確診類風濕關節炎後，在照MRI過程中發現盆腔有一粒大約7.5厘米的畸胎瘤，但因要備戰奧運，無法即時進行手術，直至今年才有時間作詳細檢查。「昨日早上，醫生已順利將畸胎瘤切除，雖然職業生涯遇過唔少傷病，但第一次全身麻醉去接受手術，唔多唔少都緊張，慶幸手術順利完成，多謝醫生麻醉師及護士們嘅專業照顧，亦抱歉之前未有好好交代，要大家擔心。」

33歲的「阿雪」又稱仍想繼續在球場拚搏：「自己仍然未敢講幾時真正退役……自己都唔知係唔係捨得放下球拍嘅感覺……」港隊即將有新教練上任，她表示期待接受新挑戰：「希望新一年，除打波外可發掘自己另一方面嘅長處，亦都希望自己可以身體健康，告別所有傷病。」