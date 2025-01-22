1月22日(三)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月22日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
沙華列夫闖澳網8強
昨日澳網8強，德國名將沙華列夫以盤數3比1淘汰美國的保羅，連續兩年躋身男單4強。比賽期間發生小插曲，第4盤當沙華列夫成功擊球之際，空中突然出現一條羽毛，主裁判即時叫停，令沙華列夫未能取得破發1分。沙華列夫相當激動，其後更因「爆粗」而被主裁警告，幸最終仍能沉着應戰。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20250122-0122_00286_019/沙華列夫闖澳網8強
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc