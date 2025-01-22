昨日澳網8強，德國名將沙華列夫以盤數3比1淘汰美國的保羅，連續兩年躋身男單4強。比賽期間發生小插曲，第4盤當沙華列夫成功擊球之際，空中突然出現一條羽毛，主裁判即時叫停，令沙華列夫未能取得破發1分。沙華列夫相當激動，其後更因「爆粗」而被主裁警告，幸最終仍能沉着應戰。