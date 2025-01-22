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殘疾人保齡賽港隊豐收
IBF世界殘疾人保齡球錦標賽周一於啟德體育園Top Bowl場館上演男女子視障組別最後一日賽事，港隊憑洪家龍、陳達聰及張凱童合作在男子團體賽勇奪金牌，加上同日個人全能賽共贏得3金2銅，港隊視障組別3日賽事累計，橫掃8金3銀2銅。
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