永倫時隔8年重返總決賽

泰那蓋帝斯合轟65分

G1領先的永倫甫開賽氣勢凌人，蓋帝斯和泰那攜手下打出9比2開局，東方有主力麥洛連及楊和回歸正選，惟未能壓制永倫快攻，蓋帝斯「大打小」力壓楊和再次得分，領先至13比4。東方其後換入卜聿揚，楊和及梁嘉顯先後起手追至落後4分，惟永倫再有泰那連轟5分，加上蓋帝斯送上「and 1」及壓哨三分，首節領先28比13。次節東方憑梁嘉顯命中首個三分球，永倫在泰那連取7分下拉開至37比21。東方之後醒覺，梁兆華、蘇利文及麥洛連合力打出14比0，追至僅落後2分。兩隊快上快落，泰那單節攻入10分，東方蘇利文亦獲8分，加上朱梓鎔三分線博罰全中，半場以44比43反超前。