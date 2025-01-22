永倫時隔8年重返總決賽
昨晚甲一季後賽4強Game 2大戰，永倫憑泰那及蓋帝斯各取36及29分，以82比74力挫香港東方，以總場數2比0晉級，自2017年後重返總決賽。
泰那蓋帝斯合轟65分
G1領先的永倫甫開賽氣勢凌人，蓋帝斯和泰那攜手下打出9比2開局，東方有主力麥洛連及楊和回歸正選，惟未能壓制永倫快攻，蓋帝斯「大打小」力壓楊和再次得分，領先至13比4。東方其後換入卜聿揚，楊和及梁嘉顯先後起手追至落後4分，惟永倫再有泰那連轟5分，加上蓋帝斯送上「and 1」及壓哨三分，首節領先28比13。次節東方憑梁嘉顯命中首個三分球，永倫在泰那連取7分下拉開至37比21。東方之後醒覺，梁兆華、蘇利文及麥洛連合力打出14比0，追至僅落後2分。兩隊快上快落，泰那單節攻入10分，東方蘇利文亦獲8分，加上朱梓鎔三分線博罰全中，半場以44比43反超前。
易籃後東方一度領先至54比47，不過永倫不甘示弱，何倚富交出助攻後命中三分，泰那更大爆發單節狂轟16分，再度領先68比58。決勝節永倫未敢鬆懈拋離至13分，東方雖有楊和命中兩球三分球，最後2分鐘追至落後7分，惟尾段多番三分試射不果，最終永倫以82比74贏出關鍵一戰，先闖總決賽。圖/文：余樂詩、李章杰
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