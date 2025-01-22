大球場爆次回合激戰 港隊擺擂台再鬥廣東

馬希偉 港隊新星

省港盃次回合今晚移師香港大球場上演，港隊首回合作客與廣東踢成1比1，一眾年輕球員表現對辦，加上今晚坐擁主場之利，絕對有望重奪失落一屆的冠軍。值得一提，今次門票定價僅港幣160元，更以「買一送一」形式發售，球迷沒有理由不入場支持，球場見！（港台電視32周三晚上8時直播）

港隊首回合作客廣東，一度憑史提芬彭利拿入球領先半場，但易邊後球證指亞歷斯祖禁區內犯手球，姜至鵬為主隊射入12碼，雙方最終各一言和。由於賽事打和不設加時，今晚次回合仍未能分出勝負的話，將直接以互射12碼決勝負，足總賽前宣布理文小將周子謙因傷退隊，即時補選外流港將賓紀文，後者有望首度披上港隊戰衣出賽。

馬希偉：要踢得更具侵略性 港隊首回合不落下風，今場更主場出擊，惟負責領軍的U20主教練戴雅諾卻未敢掉以輕心：「的確上場踢得唔曳，我都好滿意發揮，但廣東始終之前集訓咗一段時間，加上球員實力又唔差，今場一定要延續過去表現，先可以同佢哋抗衡。」陣中多名球員於過去周末有份出戰聯賽，戴雅諾表示會專注讓球員恢復體能，並不排除作適當輪換。

上場後備入替的翼鋒馬希偉，指次回合將直接影響冠軍誰屬，自己會盡全力幫助球隊重奪獎盃：「中國聯賽未開季，對手或者狀態未足，但我哋一定會專注做好自己，進攻上要踢得更具侵略性，嘗試爭取入波同助攻，不過廣東後防硬淨、體能亦好，要突破佢哋防線唔易。」

亞歷斯祖 港隊翼衞 港隊（右）首回合踢和廣東，今晚主場出擊，誓要重奪省港盃。（ＨＫＦＡ圖片）