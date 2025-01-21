不滿被主持人侮辱 祖高域黑面拒官台訪問

塞爾維亞「球王」祖高域周日在澳網贏波後，拒絕接受現場訪問，一度引來球迷噓聲。其後祖高域表示此舉是抗議澳網「官台」主持人鍾斯在直播賽事時出言侮辱，而鍾斯昨日終「跪低」，正式向「球王」道歉。

祖高域在男單16強擊敗捷克歷赫克，下輪將與西班牙「小天王」艾卡華斯爭入4強。惟這位塞爾維亞球手未有按比賽規定，竟在16強戰後拒絕主持人兼網球名宿古利亞的訪問，只接過米高風簡單向球迷致謝後就「黑面」走開，並為入場球迷簽名。其後他解釋箇中原因︰「幾天前澳洲官方廣播公司第9頻道的著名體育記者，在直播時嘲笑塞爾維亞球迷，還對我發表侮辱及攻擊性的言論。事後無論記者本人抑或澳洲官方電視第9頻道都未有公開道歉，所以我選擇不接受他們的採訪。」

鍾斯「跪低」昨正式道歉 事緣第9頻道主持人鍾斯早前在直播賽事期間，當鏡頭轉向球迷時出言不遜：「你看到了祖高域球迷放聲叫喊，他們的打氣聲實在非比尋常。」隨即他更「改歌仔」高唱︰「祖高域被高估了，祖高域已經過氣了，祖高域被踢出去……哦？他們聽不到我的聲音啊。」幸好昨晨鍾斯在第9頻道的早晨節目中，公開向祖高域及塞爾維亞球迷道歉，他解釋自己是和球迷「開玩笑」，並承認自己越界。

至於昨日男單賽果，「世一」仙拿面對丹麥的魯尼陷入苦戰，在32度高溫下激戰4盤，才以6比3、3比6、6比3及6比2勝出，順利躋身8強。