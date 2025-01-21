新主場首演洛城打吡 快艇立威輕取湖人

昨日NBA常規賽，快艇首度在新主場「直覺巨蛋」（Intuit Dome），迎戰洛杉磯同市宿敵湖人，最終快艇在3位球員得分20+下，以116比102勝出，錄得4連勝。

3將得分20+ 「直覺巨蛋」在2021年9月17日動工，到今季正式投入服務，令快艇不需再與湖人共享史塔普斯中心作主場。是日為快艇入主新主場後，首度迎戰湖人，雖然「紫金軍團」早前收穫兩連勝，但今仗卻被同市死敵壓制，打完頭兩節已以49比64落後，湖人下半場在「大帝」勒邦占士帶領下反撲無果，快艇贏116比102完場，於今季兼搬入新主場後首場「洛城打吡」獲勝，在常規賽連贏4場。

數據方面，湖人「雙子星」演出未算理想，安東尼戴維斯14投僅5中，獲得16分、10個籃板，而勒邦占士雖然收穫25分、11次助攻及5個籃板，但伴隨5次失誤；至於主場出擊的快艇，占士夏登取得21分12助攻，頭號球星李安納在上陣約24分鐘下，以超過69%的命中率，獲得19分，倒戈的蘇巴治更取得21分19籃板，打爆湖人禁區。