港隊復操備戰次回合 黃皓雋：呢場難度大3倍

港隊將於周三（22日）坐鎮香港大球場出戰第43屆省港盃次回合，與廣東隊爭奪冠軍寶座，港隊大軍昨午於將軍澳足球訓練中心（FTC）展開操練。首回合擔正的中場黃皓雋（Anson）預料今場將比起上仗戰況更激烈。

是日操練23人港隊大軍抵達訓練場後，在U20主教練戴雅諾（Darren James Arnott）指導下進行約1個半小時的操練，包括熱身慢跑、傳控練習、分組戰術演練等環節。首回合雙方踢成1比1，黃皓雋形容該仗後狀態有所不同，又預料今場會更艱難：「有一段時間冇踢正選，我覺得首回合個感覺發揮得幾好，當然有啲細節位可以再做好，往往次回合一定係最難行嘅一步，落到場困難程度會係首回合嘅3倍，所以絕對要打醒十二分精神，更加警惕對手嘅反擊。」

談及最近有傳聞他獲中超球隊垂青，Anson回應指：「省港盃前都已經有其他內地球會嘗試聯絡，雖然有傾過，但所有嘢都未成事，目前我仲係東方嘅球員。希望星期三有好表現，送畀所有香港球迷，呢個係我嘅目標。」

李小恆期待大球場披甲 上年10月取得特區護照的李小恆（Raphael），則對於首次代表港隊出戰感到興奮。對於有望於香港大球場首次亮相，Raphael表示期待：「我從來都未試過喺香港大球場踢波，之前只係喺看台上面觀賽，今次有機會作為球員身份上場，感覺一定好特別。」圖、文：鄧文滔、文嘉靖

李小恆