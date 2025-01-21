康仁福建背水一戰撼南華

康仁福建 黃律堯

至於另一場季後賽4強次回合大戰，則由康仁福建對壘南華。福建首回合告負，主力輪替之一的黃子謙有信心復仇：「主要保護好籃板，箝制對方反擊快攻。」福建能否在短時間內作出調整並扳回一城，值得留意。（港台電視32及on.cc東網周二晚8時40分同步直播）

康仁福建連續兩季殺入季後賽4強，上季不敵滿貫無緣冠軍戰，今季先在附加賽爆冷復仇「綠軍」，再以挑戰者身份硬撼常規賽「二哥」南華，面對對手的鼎盛陣容，福建未能應對「紅軍」的防守反擊快攻，最終南華憑5人得分上雙，曾湛元轟全隊最高的24分，加上安德拉18分12籃板「雙雙」，以88比65大勝，於3場2勝賽制先拔頭籌。至於附加賽表現神勇的福建外援李察士，此仗被對方嚴守僅交出10分、6個籃板。

上仗南華在顏色地帶得到46分，較對手多出24分，而快攻得分亦有26分成取勝關鍵，加上全隊命中率高達5成，手感良好。反觀康仁福建在進攻端不時陷入「得分荒」，黃子謙直言球隊整體表現未如理想：「防守不夠集中，尤其是未能很好應對敵方的反擊快攻。」

黃子謙有信心復仇 事實上，福建大將楊瑞鴻在附加賽「拗柴」至少休養3周，許烜行亦在首回合力戰至右手臂受傷，今仗上陣成疑。隨着兩位主力受傷，輪替之一的黃子謙表示要主動分擔得分責任：「始終『阿楊』（楊瑞鴻）傷出要有人跳出來，上場『阿達』（林俊達）做到，希望今場其他隊友包括自己，都可以在這方面幫到球隊。」康仁福建來到Game 2已經無路可退，要保出線希望，今場許勝不許敗，黃子謙希望打出爭氣波：「主要保護好籃板，箝制對方反擊快攻，對球隊有信心能夠復仇。」

南華上季失落「Big 4」位置，今季以強陣出擊捲土重來，常規賽僅負香港東方奪得亞軍，殺入季後賽4強後，首回合大炒康仁福建「叫胡」，僅差一場勝仗就能重返決賽，G2必定不留餘力爭勝，球隊上下一心誓要奪回冠軍寶座。

南華 曾湛元