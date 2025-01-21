港台電視32╳on.cc東網同步直播甲一季後賽4強G2 香港東方齊腳強戰永倫

永倫 蓋帝斯

「黃金戰士」永倫甲一4強系列賽Game 1 火力全開，最終打破香港東方聯賽不敗金身，3場2勝制下先拔頭籌，兩隊今晚於修頓場館合演Game 2大戰。常規賽一哥香港東方本周只需出戰甲一戰線，故Game 2 預計會有麥洛連、楊和等主力回歸，落後1場的東方如要晉級今場必須取勝，生死大戰肯定精彩！（港台電視32及on.cc東網周二晚7時同步直播）

香港東方上周因為3日內要出戰兩場在菲律賓舉行賽事（東超、PBA專員盃），主帥巴拿莫域、中鋒麥洛連、得分後衞楊和未有回港參與夾在中間的甲一4強賽Game 1。永倫上場派出泰那、余理洋、韓天次、周迎堅和蓋帝斯擔正，面對疲態影響的香港東方展現出爭勝決心，上半場雖一度落後12分，但下半場成功反撲，最終憑泰那、蓋帝斯各得30分及25分，以及韓天次和周迎堅的16和14分，以97比78先下一城。值得一提，永倫這場相當集中，團隊只錄得5次失誤，比東方少12次。

「藍軍」有番麥洛連楊和 下月27歲生日的韓天次近期表現相當穩定，近5場平均得分15分，僅次於兩位洋將泰那和蓋帝斯。「天次」承認因為球隊不是職業隊，季中難免出現疲態，以致影響發揮輸了一些比賽：「但一來到重要比賽，大家就不會再鬆懈。這兩場大家都士氣非常旺盛，防守和進攻都很積極。」

韓天次︰做好準備迎硬仗 今場香港東方將有兩大主力回歸助拳，加上無須兼顧作客賽事，將會「夫添」迎戰永倫。楊和有望為「藍軍」增添火力，至於上季MVP麥洛連則能為東方鞏固內線，而他與蓋帝斯籃下大鬥法亦成為焦點。韓天次表示會做好心理準備迎接硬仗：「下場我們如能保持今場的防守強度以及集中力，相信有力和他們競爭，我自己亦定下10次起手、命中率3至4成的目標，盡力幫球隊贏波。楊和固然有殺傷力，但麥洛連要更加小心，相信我們會有針對性部署。」

甲一男籃今日賽程 季後賽4強第二回合

地點：灣仔修頓場館

時間：7:00pm 永倫 Vs 香港東方

8:40pm 康仁福建 Vs 南華

票價：90元、長者及學生優惠票60元

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