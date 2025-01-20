澳網18連勝勇闖8強 莎芭蘭嘉衞冕近一步

莎芭蘭嘉繼續統治澳網！這位網球1姐昨日於女單第4圈，以6比1及6比2「血洗」俄羅斯小將安祖娃，率先打入8強，兼寫下澳網18場連勝，追平白羅斯名將艾珊妮嘉創下的近10年來澳網最長連勝紀錄。

世界排名第一的莎芭蘭嘉面對年僅17歲的小將安祖娃，為對手送上「寶貴一課」，莎芭蘭嘉首盤率先破發後，僅花24分鐘就「連保帶破」下連取5局，以6比1先拔頭籌。次盤莎芭蘭嘉未有留手，兩度打破對手發球局，加上自己勇救3個破發點，最終全場共轟出8個Ace球，直落兩盤6比1及6比2擊敗安祖娃，衞冕之旅再闖一關，兼寫下澳網18場連勝紀錄。

莎芭蘭嘉晉級後表示：「每次面對安祖娃，總是不容易，她年輕但球技成熟，今天我努力將球打回去，結果球像火箭一樣飛出，我對今天的表現非常滿意。」莎芭蘭嘉8強對手為俄羅斯好手柏妮卓高娃，後者於另一場8強淘汰巴黎奧運銀牌得主克羅地亞的維姬。

男單艾卡華斯祖高域齊晉級 男單方面多位熱門亦順利過關，西班牙小天王艾卡華斯於16強領先7比5及6比1下，對手積克德拉柏因傷退賽，艾卡華斯不戰而勝，另一場祖高域以6比3、6比4及7比6（7比4）擊敗24號種子捷克的歷赫加，同闖8強。