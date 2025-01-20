港會九龍城「窿窿」言和

昨日港超聯尾場於香港足球會足球場上演，港會坐鎮主場恭迎「區隊」九龍城，最終雙方均未能找到入球，悶和0比0，各袋1分。

港會派出費查把關，比提及費利皮爾鎮守中路，薩拉沙負責控制中場，支援關歷克攻堅，羅素及史加利則先列後備；至於九龍城由袁皓俊把關，首度擔正的新兵姜俊賢夥拍韋利安鎮守後防，迪高扮演中場屏障，為卡朗和袁世傑創造突擊機會，新兵辛尼於後備席待命。

開賽7分鐘港會幾乎失守，卡朗推入中路大位勁射，可惜中楣彈出。大難不死的港會不乏機會，15分鐘，薩拉沙右腳抽射，袁皓俊橫身接實。22分鐘，黃琛喆接應比提傳中，禁區內起腳又告中楣。25分鐘，九龍城黃金機會，何瀧浩一記長傳，許嘉樂接應後壓入禁區，費查快一步解圍剷走，半場互無紀錄。

下半場初段雙方陷入膠着，九龍城兩度博得罰球，但均未能轉化成入球。72分鐘，九龍城換入新援辛尼加強側擊，79分鐘，辛尼禁區內頭槌攻門，惟角度太正未能考驗費查，結果雙方握手言和，各袋1分。

陳銘剛望盡快跨過低潮期 九龍城近5場聯賽僅錄得1勝1和，主教練陳銘剛承認球隊在輪空期後，發揮有所下滑，當務之急是加強球員狀態：「近一兩場波嘅賽果，係反映咗球隊狀態未如理想，我哋經歷咗一段長時間冇比賽，較難重拾狀態，希望可以盡快跨過呢個難關。」

圖、文：文嘉靖