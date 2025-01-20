艾華頓保連奴入波 理文挫標準流浪升做3哥！

昨日「中銀人壽香港超級聯賽」頭場，標準流浪坐鎮青衣運動場火併理文。結果「黃黑軍團」憑艾華頓和保連奴各入1球，以2比1擊敗有雷仙奴「破蛋」的流浪，賽後升上聯賽第3位。

標準流浪是役由法蘭度和林堂真扼守中路，林遼太擔任中場屏障，比迪高負責派牌，協助劉智樂攻堅，重返球隊的伊巴謙先列後備；「黃黑軍團」方面保連奴及施卡達利負責側擊，艾華頓與羅沙爭取入球。

雷仙奴為流浪破蛋 開賽理文採取主動，3分鐘，艾華頓右路主射罰球高出，9分鐘後，艾華頓右路傳中，保連奴接應頂斜。33分鐘理文獲黃金機會，林堂真解圍，施卡達利起腳省中法蘭度中柱彈出，流浪驚魂甫定策動反擊，34分鐘，比迪高主射罰球，被陳嘉豪救出。上半場尾段，劉家喬頭槌二傳時省中法蘭度手部，球證到場邊觀看VAR後判罰12碼，艾華頓操刀先開紀錄，「黃黑軍團」領先1球返更衣室。

下半場中圈再開，理文即拉開比數，47分鐘保連奴接應羅沙橫傳，右路推大位射成2比0。流浪旋即派出狀態尚未十足的伊巴謙入替比迪高，67分鐘，杜度頭槌解圍不遠，雷仙奴窩利被陳嘉豪飛身救出。其後伊巴謙傳中，省中張憙延手部，球證再次判出12碼，雷仙奴78分鐘射入12碼，流浪追成1比2，惟其後無以為繼，理文力保2比1勝局至完場。

今季由標準流浪外借至泰國T3球隊BFB芭堤雅城的趙正宇，早前因右腳腳踝受傷，被BFB芭堤雅城官宣離隊，流浪總幹事李輝立（Philip）昨日賽後表示「宇仔」仍未與球會聯絡：「佢離開泰國後冇搵過我哋，我覺得佢點都要返嚟交代，『莫生』（流浪會長莫耀強）話咗就算『宇仔』踢唔到，都照出糧畀佢。」Philip同時指BFB芭堤雅城做法不當，表示已去信要求解釋，不排除有進一步行動。

首度擔正劉家喬：唔可以自滿 本月初加盟理文的劉家喬（Kyle），昨日首度為球隊正選披甲，他謙稱不能自滿，會加倍努力爭取上陣機會。

完成學業後專注足球發展 劉家喬是役正選上陣，他亦把握機會作表現，上半場1次頭槌二傳，更成功惹來法蘭度犯手球，令「黃黑軍團」先開紀錄。Kyle賽後表示對獲得正選感高興，盼日後有更多機會：「好榮幸為理文踢正選，其實今次因為有隊友受傷，先畀到機會我，所以唔可以自滿，隊內競爭激烈，會激勵我更加努力，爭取更多上陣時間。」

Kyle透露自己快將大學畢業，來季會全力於足球事業上發展：「我同理文簽咗1年半，踢埋『高級組銀牌』決賽，就會返美國讀書，5月畢業之後再返嚟繼續踢，到時可以全副心機放晒喺足球度。」

圖、文：鄧文滔