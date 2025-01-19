體育

李卓耀印度公開賽殺入4強
港隊羽毛球名將李卓耀（圖）在世界羽聯巡迴賽超級750的印度公開賽，保持強勢表現，於男單8強戰僅花39分鐘以21比15、21比8淘汰中華台北名將周天成，勇闖4強，將與中國的翁泓陽爭逐決賽席位。
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