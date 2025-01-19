「朱吳配」世乒巡迴賽摘銀

昨日舉行的WTT世界乒乓球巡迴賽阿曼挑戰賽決賽，港乒女雙組合朱成竹/吳詠琳面對大藤沙月/橫井咲櫻組合，在領先一局的情況以12比10、4比11、9比11、4比11見負，但仍能收穫一面銀牌，總結今次港隊成績共奪得1銀2銅的成績。