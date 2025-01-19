體育

施華德相隔兩年再闖澳網16強

去年底捲入禁藥風波的前世界「一姐」施華德，昨日在澳網女單第3圈與英國名將華度加奴上演「大滿貫冠軍」對決，最終擁有5項大滿貫錦標的施華德技勝一籌，連贏最後11局以6比1、6比0過關，時隔兩年再闖澳網16強。
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