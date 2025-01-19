伊高陳肇鈞齊建功大埔2連勝

昨日「中銀人壽香港超級聯賽」頭場，爆發「新界打吡」，北區坐鎮北區運動場迎戰大埔。最終大埔憑上半場伊高沙托尼及陳肇鈞各建一功，以2比1擊敗北區，取得2連勝。

北區今場派出龐焯熙把關，新兵丹尼路繼續擔正，夥拍刑滿復出的基拿美鎮守後防，艾利安負責派牌，協助古杜拉和舒拉普攻堅；「綠戰士」方面，馬高斯山度士扼守中路，陳肇鈞及杜國榆組成中場，為盧卡斯和伊高沙托尼創造突擊機會，馮冠鳴及尼高拉斯則先列後備。

波比為北區破蛋 開賽初段，北區先有埋門機會，艾利安右路接應隊友短傳後遠射但高出。大埔隨即加強攻力，11分鐘，盧卡斯右腳抽射可惜中楣。26分鐘，大埔慘食「詐胡」，伊高沙托尼開出角球，馬高斯山度士門前頂中後，由盧卡斯補入，惟球證檢查VAR後，表示大埔球員越位在先，判入球無效。41分鐘，伊高沙托尼在陳肇鈞助攻下，右腳勁射破網，為大埔打開紀錄。1分鐘後，陳肇鈞右路接應馬卡雷拿長傳，禁區內無人看管下射成2比0。臨完半場前，北區把握角球機會，波比接應艾利安二傳施射，皮球省中對手改變方向入網，為北區追成1比2完半場。

易邊後，雙方陷入拉鋸，多次攻門都被兩軍門將化解，結果下半場再未有「士哥」，大埔保持贏2比1完場，「綠戰士」續居榜首。

圖、文：文嘉靖