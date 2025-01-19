on.cc東網直播 港超聯周日好戲連場

標準流浪前鋒 伊巴謙

今日下午舉行兩場「中銀人壽香港超級聯賽」，剛獲伊巴謙重投的標準流浪假青衣運動場，挑戰上周不敵大埔的理文。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）；港會則連續4場，於香港足球會主場出戰恭迎九龍城，球迷萬勿錯過！（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播）

標準流浪搶分谷盡撼理文 標準流浪目前得失球差不及北區，在聯賽敬陪末座，教練團成員林嘉緯承認有一定壓力，期望今仗做好防守，盡力限制理文攻勢：「雖然我哋急於搶分，但理文幾位前鋒個人能力強，今場要縮後少少嚟踢，令佢哋冇咁易組織埋門，再搵機會打反擊。」此外，「嘉緯」指伊巴謙剛投入操練，狀態有待觀察，未必擔正。

劉智樂伊巴謙夾慣夾熟 至於周中代表港隊作客出戰「省港盃」的劉智樂，認為體力不成問題：「平時踢港超試過一周三賽，而且我喺『省港盃』只係踢咗三十幾分鐘，體能消耗冇想像中咁大。」對於伊巴謙重返球隊，「樂仔」有信心與對方產生火花，製造威脅：「我哋夾過1季半，默契完全唔使擔心，而且伊巴謙唔獨食，好肯打配合，一定幫到手。」

另一邊廂，理文上仗以1球不敵大埔，主教練賀蘭特表示球隊該仗大部分時間主導局勢，惟應付對手反擊時意外失球，強調今場積極進攻之外，要盡力降低對手威脅：「上場我哋數據上比大埔優勝，而新兵施卡達利都好積極搶攻，製造到唔少機會，可惜最後攞唔到分；我同流浪上季嘅教練合作過，熟悉佢哋嘅踢法，今場我哋做足準備工夫，相信班球員可以發揮出部署同爭勝心。」

賀蘭特︰做足準備求反彈 對比先前交手，流浪於冬季轉會窗加入不少新援，後衞立花稜也（Tachi）就相信今場比賽會截然不同，特別要提防重返流浪的的射手伊巴謙：「上季對陣已經見識過伊巴謙嘅實力，佢擅長利用快速反擊入波，今場絕對要小心提防，做好防守，盡力全取3分。」

港會上力惡鬥九龍城 港會上場聯賽不敵東方，終止聯賽兩連勝走勢，但門將費查（Freddie）未有氣餒，認為球隊演出較季初明顯改善，有力報首循環一敗之仇：「九龍城今季開局唔錯，首循環贏咗我哋，呢排又簽入幾個新球員，實力有增無減，但我哋開始上力，希望可以贏番場，爭取更高聯賽排名。」

費查：主場出擊踢高一班 此外，今仗為港會連續第4次，在香港足球會主場出擊，Freddie指球隊主場表現有保證，呼籲球迷踴躍入場：「港會場氣氛一流，激發我哋踢高一班波，令唔少對手吃盡苦頭，上場對住東方都頂到77分鐘先失波，希望大家繼續打氣，我哋會努力報答你哋嘅支持。」值得一提，唐道碧上周面對東方領紅要停賽，對調動構成打擊。

上仗九龍城於半場連失3球之下，以1比3不敵北區，主教練陳銘剛承認球員經過近一個月的輪空期後，狀態有所下滑，需要時間重拾比賽節奏：「始終成個月冇比賽，上場班球員嘅狀態都係爭啲，當失咗第一球之後集中力跌得快，而連續輸幾球，呢個問題的確要改善。另外，田中芳拓同埋姜浚賢兩個新兵啱啱嚟到，都要畀啲時間佢哋適應港超嘅節奏，不過我相信以佢哋嘅能力水準，絕對有辦法幫到球隊喺之後發揮得更好。」

陳銘剛：久疏戰陣狀態跌 近期港會於主場接連擊敗南區及大埔，「剛Sir」形容目前各球隊的實力差距正逐漸拉近，今仗絕不容大意：「依家港超已經無強隊弱隊之分，首循環之後見到每隊都進步唔少，實力都慢慢接近，所以我哋都要求球員提升能力，更小心應付餘下嘅比賽。」

中場迪高表示經過首循環交手的經驗，今仗會更注重防守：「港會個主場比較窄，加上佢哋有好多高質素嘅新球員加入，今場預咗惡踢。我哋防守方面絕對要打醒精神，盡力攞晒3分。」

理文門將 陳嘉豪 港會前鋒 關歷克 九龍城中堅 韋利安