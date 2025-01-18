南華拔頭籌曾湛元：打出部署

周四晚在修頓上演的甲一季後賽4強首回合，常規賽2哥南華在5人得分上雙下，以88比65輕取康仁福建，於3場2勝制下先拔頭籌，Game 2下周二上演。

甫開賽南華憑安德拉和曾湛元策動攻勢，初段領先9比3，「紅軍」在安德拉單節攻入8分下，首節領先23比13。次節福建後衞黃律堯三分得手，惟蘇柏軒「Hot hand」一連回敬兩記三分，朱亮外圍開炮並貢獻2次封阻，加上安德拉強攻顏色地帶，南華完上半場續以44比33領先。下半場曾湛元連傳帶攻率南華打出7比0攻勢，福建靠林俊達和許烜行緊咬比數，南華之後再有安德拉送出「排球式」封阻，讀秒階段曾湛元再中三分波，第3節完領先63比49。決勝節福建反撲乏力，「紅軍」尾段作輪換下，仍以88比65先下一城。