麥維迪夫苦戰負19歲小將
澳網男單次圈再現爆冷戰果，3屆亞軍麥維迪夫苦戰5盤後，以2比3不敵從外圍賽晉級的19歲美國小將錢亮拿（前譯田恩），慘遭淘汰。
5號種子麥維迪夫開賽已連失兩盤，即使隨後連下兩城扳平盤數，惟決勝盤鬥到「刁時」亦難逃厄運，結果以3比6、6比7（4比7）、7比6（10比8）、6比1及6比7（7比10）慘遭淘汰。這場比賽耗時4小時49分，打至澳洲時間凌晨2時54分才結束，當時場館內幾乎空無一人。世界排名121位的錢亮拿出生於加州，父母同屬越南人，媽媽是數學老師，因此將其名字改為Learner（學習者），這位新生代賽後笑言：「我當然希望比賽不會進入第5盤，第4盤時太想去廁所，所以試圖盡快完成它。無論如何，很高興能晉級。」錢亮拿過去未曾在大滿貫獲勝，今次澳網則神勇闖入32強。
莎芭蘭嘉17連勝夠驚險
至於衞冕女單的莎芭蘭嘉，於第4圈意外陷入苦戰，最終以7比6（7比5）及6比4力挫陶森，豪取澳網17場連勝紀錄，並且連續5年躋身16強，力爭成為「瑞士公主」軒芝絲後，首位在澳網取得3連冠的女單球手。
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