麥維迪夫苦戰負19歲小將

5號種子麥維迪夫開賽已連失兩盤，即使隨後連下兩城扳平盤數，惟決勝盤鬥到「刁時」亦難逃厄運，結果以3比6、6比7（4比7）、7比6（10比8）、6比1及6比7（7比10）慘遭淘汰。這場比賽耗時4小時49分，打至澳洲時間凌晨2時54分才結束，當時場館內幾乎空無一人。世界排名121位的錢亮拿出生於加州，父母同屬越南人，媽媽是數學老師，因此將其名字改為Learner（學習者），這位新生代賽後笑言：「我當然希望比賽不會進入第5盤，第4盤時太想去廁所，所以試圖盡快完成它。無論如何，很高興能晉級。」錢亮拿過去未曾在大滿貫獲勝，今次澳網則神勇闖入32強。