ＩＢＦ殘疾人世錦賽啟德揭幕

「2025 IBF世界殘疾人保齡球錦標賽」昨日在啟德體育園Top Bowl保齡球館舉行開幕禮，來自18個國家或地區的選手參與儀式。香港殘疾人奧委會會長馮馬潔嫻表示，盼藉着於香港舉辦國際性殘疾人賽事，推動社會大眾對殘疾運動員的關注，期待日後保齡有機會納入殘奧競賽。

盼推動保齡納入殘奧

賽事一連8日在啟德上演，今日開始首輪單打分組賽，昨日出席開幕禮的世界保齡球協會會長Sheikh Talal Mohammad Al-Sabah透露，正積極向國際奧委會提議將保齡球納入殘奧項目，令亞洲以至全球精英球手有機會踏足奧運殿堂，馮馬潔嫻亦表示會盡力向國際奧委會提出請求：「今次香港在新落成的啟德體育園首辦『IBF世界殘疾人保齡球錦標賽』，為香港寫下重要的保齡發展里程碑，吸引更多巿民關注這項運動，如果日後保齡運動普及化，甚至能將其納入殘奧項目，這亦是我的期望，我們會盡量努力爭取。」