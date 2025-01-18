伊巴謙重投標準流浪懷抱

港超聯球會標準流浪昨日宣布，曾於2023年至2024年間效力球隊，兼成為該年度港超聯「年度最佳金球」得主的伊巴謙，再度加盟流浪，總幹事李輝立透露與對方簽約至2026年底，有信心對方能提升球隊攻力。

現年27歲的伊巴謙曾為流浪效力１季半，並贏得2023至24年度「年度最佳金球」，上季助球隊捧走「賽馬會菁英盃」冠軍後，轉投中甲球會蘇州東吳。昨日為伊巴謙重返流浪後首課操練，他收操後受訪時透露，曾有其他港超球會與其接洽，但最終仍選擇重投流浪懷抱：「上季喺蘇州東吳落場時間唔夠，就搵番Philip（李輝立），好快傾掂數，其實之前有其他港超球會搵過我，但我喺流浪有好多美好回憶，所以決定返嚟。」

李輝立：一定幫到手 談到重返流浪目標，伊巴謙希望能提升聯賽排名：「球隊暫時嘅排名絕對唔理想，其實大家實力有番咁上下，只要跟足教練指示，絕對有機會排番高啲。」流浪總幹事李輝立則認為伊巴謙的回歸，對球隊攻力一定有幫助：「我哋一直欠缺一位肯跑又有把握力嘅前鋒，佢返嚟一定幫到手，其實我哋上個月中已經傾好，但最近先搞掂工作證。」Philip續指與對方簽約至2026年底，但只要有海外球會向伊巴謙提出好條件，絕對會成仁之美。■圖、文：鄧文滔