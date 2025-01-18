北區大埔激演地區打吡

今日「中銀人壽香港超級聯賽」頭場爆發「新界打吡」，北區坐鎮北區運動場惡鬥榜首大埔。上周在聯賽成功開齋的北區乘勝出擊；大埔想贏波繼續坐穩榜首的話，亦要出盡全力，3分誰屬鍊過至知！（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

北區上場主場以3比1擊敗九龍城，獲今季聯賽首勝，兼逃離榜尾位置，新帥陳志康為球隊表現感驕傲：「防守結構上大有改善，特別係集中力同緊密度都有提升。兩位新兵嘅位置感同經驗都好好，雖然只係第一場，但好快就可以融入。」上仗「地標戰」建功的哥倫比亞中場艾利安，表示有信心交出好表現：「上場只係開始，如果保持得到，絕對可以提升聯賽排名，自己都會力爭繼續入波，同球隊一齊進步。」陣容方面中堅基拿美刑滿復出，而朱偉鈞及尤朗均已離隊。