北區大埔激演地區打吡
今日「中銀人壽香港超級聯賽」頭場爆發「新界打吡」，北區坐鎮北區運動場惡鬥榜首大埔。上周在聯賽成功開齋的北區乘勝出擊；大埔想贏波繼續坐穩榜首的話，亦要出盡全力，3分誰屬鍊過至知！（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）
北區上場主場以3比1擊敗九龍城，獲今季聯賽首勝，兼逃離榜尾位置，新帥陳志康為球隊表現感驕傲：「防守結構上大有改善，特別係集中力同緊密度都有提升。兩位新兵嘅位置感同經驗都好好，雖然只係第一場，但好快就可以融入。」上仗「地標戰」建功的哥倫比亞中場艾利安，表示有信心交出好表現：「上場只係開始，如果保持得到，絕對可以提升聯賽排名，自己都會力爭繼續入波，同球隊一齊進步。」陣容方面中堅基拿美刑滿復出，而朱偉鈞及尤朗均已離隊。
馮冠鳴目標贏冠軍入港隊
大埔上場憑盧卡斯一箭定江山，1球力克勁敵理文。上仗於中場頻頻掃蕩的馮冠鳴，形容自己表現「OK喇」，同時表示擊敗上季聯賽冠軍，大大增強全隊信心。今日面對氣勢正盛的北區，「冠鳴」指絕不能輕敵：「北區增援後整體實力有提升，依家兩邊士氣都好，咁咪鬥吓囉，我哋一定會踢出對強隊一樣嘅集中力出嚟。」
提到新一年目標，「冠鳴」稱最重要是為大埔贏得聯賽冠軍，其次則希望入選港隊：「除咗喺球隊長期擔正外，都希望港隊教練睇到我哋大埔其他華人球員！」
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