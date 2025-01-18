港台電視32 × on.cc東網 同步直播：東方傑志搶分打甩髀

東方前鋒 馬希偉

今日「中銀人壽香港超級聯賽」尾場激爆「雙藍會」，東方於旺角大球場硬撼傑志。「藍鳥」上場聯賽和波失分，為收窄與前列分子之差距，餘下賽事不容有失；東方6連勝士氣如虹、力追榜首大埔必定打甩髀！（港台電視32及on.cc東網周六晚上6時同步直播）

東方各項賽事連贏6場，包括上周作客2比0擊敗港會，聯賽跨季不敗紀錄增至20場，走勢凌厲。除日前簽入塞爾維亞守將米祖域外，東方昨晚再公布另一員新兵，前浙江隊中場球員顧斌，將披上36號球衣，今場可以候命，兩人成為球隊「及時雨」。主教練盧比度（Chino）指人手雖然緊絀，但強調球員必定奮力一戰：「傑志係其中一支港超最難應付嘅對手，佢哋為咗攞分一定去到盡，加上我哋陣容有變動，預咗難踢，希望大家放開懷抱，盡力踢好佢。」

馬高斯「堅持自己踢法」 中場馬高斯則希望球隊能踢出教練團部署：「雖然傑志陣容夠深度，同時我哋有主力轉會，但今場都係『五五波』，最緊要堅持自己嘅踢法，攞晒3分，繼續同大埔咬住上，目標贏聯賽冠軍。」陣容方面，林衍廷上場對港會末段領紅要停賽，另中途傷出的黃梓浩上陣成疑。

前鋒韋頓上場射失12碼，令傑志作客僅以1比1逼和冠忠南區，不過右閘羅梓駿卻「交足貨」，上場後備入替交出1次助攻，兼博得12碼，他對未能全取3分感可惜：「下半場我哋有好多攻勢，係差入球，都滿意表現，但最好係直接幫球隊贏波。」

「羅梓」唔敢輕視對手 「藍鳥」暫排聯賽第3，惟近4場聯賽僅1勝，踢少兩場下落後榜首大埔10分，「羅梓」承認爭標形勢被動，餘下賽事不容再失，他又指東方即使陣容有變，但仍不能輕視對手：「巴科爾同巴杜姆都有好強嘅攻擊力，馬高斯更加狀態弗爆，遠射非常出色，呢幾方面要留意。」

東方新兵顧斌 傑志中場 祖連奴 傑志防中 顏卓彬