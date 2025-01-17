殘疾保齡世錦賽主場爭佳績 港將們加油！

隨着IBF保齡球世界盃結束，IBF世界殘疾人保齡球錦標賽亦緊接本月17至24日於啟德體育園Top Bowl上演，東道主港隊派出強陣出擊，力爭踏上頒獎台；然而他們更希望藉此機會宣傳保齡球運動，爭取大眾更多關注。

比賽吸引了18個國家及地區、約190名運動員爭逐，賽事分為7個組別，其中TPB1、TPB2及TPB3為三個不同程度的視障運動員組別；TPB4將細分為國家隊及特殊奧運非國家隊的智障運動員組別；而身體殘障運動員組別分別為TPB8輪椅運動員、TPB9下肢殘疾運動員及TPB10上肢殘疾運動員組別。中國香港殘疾人保齡球隊及中國香港智障人士保齡球隊，分別派出22名及8名隊員爭逐，當中不少為爭牌希望。

在首屆亞洲殘疾人保齡球錦標賽奪得兩金一銀的TPB10組別球手周培堅，目標是期望在自己的地方爭取成為世界冠軍，他坦言從當初的興趣變為職業，經歷不少挑戰：「因為少了一隻右手，所以要克服平衡的問題，現在於比賽心理及狀態發揮等就是另一個挑戰。」去年曾試過在香港出戰亞錦賽，周培堅直言主場出戰令他更有動力：「最希望踏上奧運或殘奧舞台表現自己，但這刻我會集中香港的世錦賽。」

盡情發揮閃耀世錦賽舞台 至於因白化病導致有中度視障的張凱童，也是港隊的爭標希望，已有14年球齡的他曾於亞洲殘疾人保齡球錦標賽獲得金牌，並於2023年IBSA世界運動會勇奪兩面銀牌，他將會在TPB3組別爭逐：「很喜歡在香港比賽，不用舟車勞頓，市民又可以現場睇比賽，可以宣傳一下這個運動。」對於今次賽事，他目標明確：「當然是想攞金牌，絕對不是志在參與。」

已經有5年球齡的智障運動員葉翹銘，今次世錦賽將會在TPB4級別爭逐，19歲的他希望為港取得獎牌：「準備了很久，心情有點緊張，啟德場館很靚又很舒服，希望可以在這裏攞獎。」曾於2023年特殊奧林匹克夏季世界賽贏得男子單人銅牌及雙人融合組冠軍的葉翹銘，原來之前興趣多多：「以前喜歡打籃球及羽毛球，但打保齡實在好刺激，拿到滿分300是我最大目標。」