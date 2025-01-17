標準流浪升U22聯賽榜首

將軍澳足球訓練中心周三晚舉行「港超聯U22聯賽」榜首大戰！最終標準流浪憑張青雲、雷仙奴和後備入替的黃韜霖各建一功，以3比0擊敗有黎格爾、翟廷峯及黃浩然等坐鎮的冠忠南區，寫下7連勝兼升上U22聯賽榜首。

冠忠南區今場派出顏翱天把關，黃浩然鎮守中路，黎格爾及U22小將容昊控制中場，支援游卓峰攻堅；至於流浪今場由陳冠燊把關，李呈夥拍梁煒烽扼守後防，巴拉克中場「派牌」，雷仙奴、馬榕生及陳耀祖組成前線三叉戟。

開賽初段流浪主動搶攻，15分鐘，張青雲門前接應馬榕生左路橫傳，左腳射入，為流浪率先打開紀錄。23分鐘，南區幾乎再度失守，陳耀祖右路接應隊友傳送，遠柱起腳可惜中楣彈出。34分鐘，南區博得罰球，惜黃浩然操刀直射高出。39分鐘，流浪傳出壞消息，巴拉克因傷退下火線，由新兵深川大輔入替。

3比0擊敗冠忠南區 易邊後，南區受制於流浪的嚴防，攻勢多次斷纜，52分鐘，雷仙奴中路突破南區防線，半單刀熨射破網，為流浪拉開領先優勢至兩球。20分鐘後，比迪高開出角球，後備入替的黃韜霖門前接應輕鬆得手，射成3比0完場。

17歲的流浪小將黃韜霖（Vito）賽後表示對於取得關鍵3分感到高興，期望繼續助球隊於U22聯賽鞏固榜首位置：「今場唔單止係贏波，仲令到我哋由第2升上榜首，好開心可以幫到球隊攞到呢3分，無論後備上陣或正選出擊，我都會繼續努力，累積更多經驗，爭取表現。」

圖 / 文：文嘉靖