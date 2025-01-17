由頭帶到尾藍軍再擒啤酒人

作客菲律賓，香港東方眾將鬥志十足，初段火力全開打出一段11比1攻勢，隨後更憑擋拆陣地戰連取12分，首席中鋒麥洛連單節攻入9分，東方首節以高達68%的命中率領先30比11。次節香港東方輪換上陣，張延隆、曹佑珩和林爵華先後交出表現，尾段外援奇勒連袋5分，配合白蘭基利外圍開炮；反觀啤酒人三分7射0中外圍手感冰冷，「藍軍」上半場完續以48比32領先。

2月客戰領航猿爭入4強

轉邊後，主隊首個攻勢入三分波開齋，並一度追至10分差距，不過東方有奇勒發威，此節轟入10分，加上楊和及麥洛連相繼有分數進帳，助球隊第3節領先70比50。決勝節，生力啤酒人外投手感回暖，打出一段18比0攻勢，一度燃起反勝希望，然而東方靠麥洛連在籃底「tip in」止血，林爵華最後1分鐘挺身而出，內外開弓連袋5分，最終以84比74勝出取得三連勝。「藍軍」最後一輪比賽將於2月5日作客台灣球隊桃園璞園領航猿，勝出一方可晉級4強。