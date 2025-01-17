韓天次把握機會放冷箭
今場永倫的泰那交出30分及10次助攻，蓋帝斯亦得到25分及14個籃板，射手韓天次緊隨兩位洋將之後，三分球8中3，收穫14分、6個籃板及7次助攻，隊長周迎堅亦表現高效，交出14分、6個籃板及7次助攻。香港東方亦有4人得分上雙，梁兆華取全隊最高的22分，同時有4次失誤，梁嘉顯取14分及3次助攻，徐遠成交出12分及12個籃板，但有4次失誤，胡卓斌上陣15分鐘亦頗有威脅攻入11分。
放膽起手至少10次
永倫常規賽不敵香港東方，今場成功復仇，韓天次賽後表示：「永倫始終不是職業球隊，季中的確出現疲態以及狀態不穩的情況，不過大家一到重要賽事就非常集中，例如近兩場ＣＪ（蓋帝斯）都非常積極進攻，他在場上的牽引作用，可為其他隊友製造更多機會。」余理洋受傷後，韓天次近期穩定成為永倫的第3得分點，他亦期望自己為「黃金戰士」貢獻更多：「這兩場我更加放膽射波，我知道自己是球隊第3得分點，所以定下目標每場至少起手10次，盡量放膽射，機會來到就要好好把握。」
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