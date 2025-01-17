韓天次把握機會放冷箭

今場永倫的泰那交出30分及10次助攻，蓋帝斯亦得到25分及14個籃板，射手韓天次緊隨兩位洋將之後，三分球8中3，收穫14分、6個籃板及7次助攻，隊長周迎堅亦表現高效，交出14分、6個籃板及7次助攻。香港東方亦有4人得分上雙，梁兆華取全隊最高的22分，同時有4次失誤，梁嘉顯取14分及3次助攻，徐遠成交出12分及12個籃板，但有4次失誤，胡卓斌上陣15分鐘亦頗有威脅攻入11分。