4強系列賽鬥香港東方 永倫火力全開先贏一仗

甲一4強系列賽昨晚在灣仔修頓場館展開，常規賽冠軍香港東方與永倫合演精彩一仗！東方周三晚出戰東超賽事後，主帥巴拿莫域、中鋒麥洛連及楊和均留在菲律賓未有回港，最終東方以78比97不敵永倫，3場2勝賽制下落後0比1。

香港東方兩主力缺陣 香港東方3日內出戰東超、甲一季後賽及PBA專員盃，周三晚火併生力啤酒人後，周四從菲律賓回港隨即出戰甲一4強Game 1。陣容方面，東方主帥巴拿莫域、中鋒麥洛連及控衞楊和未有隨隊回港，今仗未有上陣。昨晚4強大戰亦令修頓場館回復熱鬧，首節東方極速入局，團隊命中率高達70%，憑胡卓斌、梁兆華各取7分，以30比21領先有蓋帝斯、泰那各入8分及7分的永倫。

永倫第2節展開反擊，韓天次、泰那和蓋帝斯輪流搶分，加上何倚富的三分球，一段16比3攻勢反超前至39比37。香港東方由中鋒胡卓斌射入「long 2」止血，梁兆華亦成功封阻泰那跳射為球隊振士氣，不過「藍軍」進攻失靈單節僅得12分。雪上加霜的是，卜聿揚和胡卓斌各有3犯纏身需要暫時收起，永倫中鋒蓋帝斯隨即把握機會，不斷挑戰顏色地帶博罰球，其中一次罰球射失後，他更自搶3次進攻籃板再博得罰球，輕鬆「執」多兩分，和韓天次齊齊單節貢獻7分，助永倫半場領先46比42。

何倚富周迎堅交足貨 士氣如虹的永倫第3節繼續搶攻，蓋帝斯大力入樽、何倚富和周迎堅籃底得分，泰那弧頂急停轟入三分波，比分拉開至60比53。雙方埋身肉搏火藥味漸濃，更因判罰問題發生口角，陳兆榮和泰那各被罰技術犯規。其後東方有徐遠成連得4分，梁兆華助攻卜聿揚籃下得分，一度追至落後1分。不過永倫未有手軟，泰那45度角再轟三分，加上韓天次「And 1」，蓋帝斯空中接應周迎堅傳球得分，以72比65繼續領先。泰那單節攻入11分，東方則有梁兆華單節9分。

決勝節進入戲肉，東方先有梁嘉顯命中三分球，但永倫韓天次加倍回敬射入兩個三分球，加上韋思庭連取5分，助「黃金戰士」擴大領先優勢至13分。東方罰球線連取6分稍稍回血，永倫攻勢一浪接一浪，45歲的周迎堅亦愈打愈有，接應蓋帝斯傳球籃底得分後，轉身轟入「long 2」，最終永倫以97比78取勝。

圖/文：余樂詩、李章杰

球迷撐場好氣氛