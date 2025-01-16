轟11個Ace照輸！鄭欽文次圈畢業

上屆獲得亞軍兼世界排名第5的中國名將鄭欽文，昨日出戰澳網女單次圈，即使全場轟出11個Ace球，但最終以直落兩盤不敵36歲的德國老將辛姬麥，爆冷被淘汰，並成為今屆賽事首位出局的前5種子。

去年在巴黎奧運奪得女單金牌的鄭欽文，今仗表現不穩，即使全場發出11個Ace球，但有25次無壓力失誤，首發成功率僅得57％，遠遜對手的80％，終以6比7（7比3）、3比6負於世界排名97位的辛姬麥，次圈止步，令鄭欽文再闖決賽，甚至爭冠的好夢宣告粉碎。

自認專注力不足招敗 鄭欽文賽後對於今仗失利表示︰「我盡力了，今天不是我的日子，在關鍵分沒有做出正確的選擇，第一盤很多破發機會，但我的專注力不夠，出現太多非壓力犯錯，而對手表現很好，這就是網球。」

至於「世一」莎芭蘭卡繼續向衞冕路進發，以直落兩盤6比3、7比5力挫西班牙的保莎絲，豪取澳網16連勝，昂然躋身32強。莎芭蘭卡狀態大勇，今年來到墨爾本的目標劍指三連冠，而澳網前她已捧走布里斯本網賽冠軍，生涯已袋走18個巡迴賽錦標。