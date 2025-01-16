艾卡華斯閃電KO西岡良仁

爭取首奪澳網冠軍的西班牙「小天王」艾卡華斯昨日盡顯強勢，僅花81分鐘以直落3盤淘汰日本的西岡良仁，而他與「世一」仙拿為首的新世代勢力逐漸擴大，應屆新世代年終冠軍巴西的方錫卡，爆冷淘汰9號種子的魯列夫，被譽為是未來另一顆巨星。

被列為3號種子的艾卡華斯，去年已袋走法網及溫網冠軍，試圖向包攬四大滿貫進發，昨在男單次圈面對日本的西岡良仁，開局已經搶攻，更想速戰速決，他全場轟出14Ace，首發得分成功率達89%，第二發得分成功率都有71%，最後以6比0、6比1及6比4輕鬆躋身32強。賽後「小天王」坦言︰「我相信打大滿貫，能以最少時間完成比賽總會有好處，體能上我覺得很好。」

「新世代」方錫卡淘汰魯列夫 至於從外圍賽晉級的方錫卡亦表現搶鏡，他在男單首圈以直落三盤7比6（7比1）、6比3、7比6（7比5）淘汰世界排名第9的魯列夫，迎來在澳網正賽的首勝。這位18歲的巴西新星過去一個月表現搶眼，於去年12月贏得新世代年終賽冠軍，就連傳奇拿度都要跟他合照，而1月初在坎培拉則獲得生涯第二個ATP挑戰賽冠軍，然後上周在墨爾本以不失一盤的成績在外圍賽晉級。