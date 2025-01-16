訪港大讚費查「金球」 維丹費拿：我都未入過波

維丹費拿與港會3將啟德相逢！德甲勁旅多蒙特傳奇門將維丹費拿昨日於啟德體育園零售館出席活動，與港會門將費查、李溢晉及中場唐道碧交流足球心得。有現場球迷向維丹費拿分享費查的2022至23球季「年度最佳金球」影片，同為門將的維丹費拿大讚入球精彩，笑言自己亦未曾試過「士哥」。

讚啟德設施媲美西法倫球場 前德國國家隊門將維丹費拿首度現身啟德體育園出席見面會，他盛讚體育園設施完善，盼再臨香港獻技：「今次係我第一次參觀啟德體育園，呢度嘅球場設施達到世界級嘅水準，可以媲美我哋多蒙特嘅西法倫主場，我2019年嘅時候嚟過香港大球場同利物浦踢表演賽，嗰陣氣氛都好好，香港球迷都好熱情。如果有機會，話唔定可以再帶隊嚟啟德呢度踢波，同班球迷見面。」

同場現身的港會門將費查及維丹費拿與球迷一同互動，期間有球迷向維丹費拿展示前季港超聯賽，費查於補時階段為球隊追平晉峰的倒掛入球片段，維丹費拿笑言自己16年職業生涯亦未曾入波，讚費查的入球精彩。費查表示自己一直十分欣賞維丹費拿，非常榮幸可以與其分享足球軼事：「維丹費拿係當代最優秀嘅門將之一，仲幫德國攞過世界盃，好開心今日同佢見面，嚟緊港會星期日有場聯賽，希望維丹費拿可以過兩招畀我。」■圖、文：文嘉靖