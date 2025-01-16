晉裕復仇加時贏建龍飛馬

晉裕季初以75比84不敵建龍飛馬，今場甫開戰即搶攻，憑艾勤單節攻入8分，領先21比18。建龍飛馬外援侯斯頓首節手感不佳只得3分，但第2節隨即進入個人表演時間，讓侯斯頓自由發揮狂轟17分，帶領飛馬半場反超前40比35。

狀態「着火」的侯斯頓第3節在外圍不斷發炮，單節再取20分，不過晉裕射手蘇志樂爆發連取10分，晉裕追至65比66。第4節發生小插曲，已錄4犯的侯斯頓和對手推撞，球證作出警告未有判罰，遭晉裕激烈投訴，有人高呼：「我哋唔打喇」，經調停後比賽繼續。此節晉裕艾勤、李頌民不斷搶分，而侯斯頓最後一節體力急降，雙方法定時間以80比80打和，要進入加時賽。晉裕在加時階段有艾勤跳射得分，另有蘇志樂、鄧力嘉轟入三分球，侯斯頓最後力挽狂瀾連入9分，仍無阻晉裕以99比95結束這場大戰。