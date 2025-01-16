首回合1:1港隊返主場再鍊過

第43屆省港盃首回合昨在廣州越秀山體育場舉行。雖然港隊憑史提芬彭利拿先開紀錄，可惜換邊後被姜至鵬射入12碼，與對方各一言和，下周三（22日）坐鎮香港大球場，出戰次回合。

賽事原定在晚上7時30分舉行，但主辦單位賽前宣布，比賽延遲10分鐘舉行，期間球迷高呼：「開波！開波！」有逾100名球迷撐場的港隊，而文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦到場支持。港隊派出伍瑋謙把守最後一關，曾樂圖扼守後防，胡晉銘及黃皓雋控制中場，支援史提芬彭利拿、劉家喬、艾華及李小恆攻堅，劉智樂和馬希偉先列後備；至於廣東，拜合拉木．阿卜杜外力聯同夏達龍全力數胡。

史提芬彭利拿先開紀錄 主隊上半場採取主動，29分鐘，李智開出罰球，夏達龍頭槌被伍瑋謙救出。39分鐘，一直受壓的港隊先開紀錄，李小恆傳入中間，劉家喬再回傳，助攻史提芬彭利拿轉身起腳省中廣東球員，彈入成1比0完半場。

廣東換邊後急起直追，惟59分鐘，港隊幾乎再有進帳，亞歷斯祖接應黃皓雋角球頂中柱。其後夏合扎提．吾加合買提傳中，省中亞歷斯祖膊頭，但球證指港將禁區內犯手球，被罰極刑，姜至鵬75分鐘操刀射入，為廣東追平，之後兩隊未再增添紀錄，以1比1握手言和，次回合在下周三於香港大球場舉行。■李浚湣、鄧文滔廣州直擊