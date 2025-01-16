港台電視32 × on.cc東網 同步直播： 甲一季後賽4強G1開戰

香港東方 梁兆華

甲一男籃4強系列賽今晚強勢爆發，常規賽冠軍香港東方再次迎來「地獄賽程」，昨晚出戰東超賽事，於菲律賓作客生力啤酒人獲勝後即晚回港，今日就要在甲一4強 Game 1大戰永倫，力證王者身價。至於同日尾場有康仁福建大戰南華，前者在附加賽打出「士氣波」勇挫滿貫，主力楊瑞鴻缺陣下能否再打出漂亮一仗，令人期待。（港台電台32及on.cc東網周四晚7時及8時30分，同步直播4強首回合賽事）

香港東方常規賽收穫9戰全勝，隊史首次贏得常規賽冠軍，率先進身季後賽4強。「藍軍」今周需要3日內出戰東超（菲律賓作客生力啤酒人）、甲一季後賽（4強Game 1 對永倫）及PBA專員盃（菲律賓作客泰拉菲馬）。徐遠成、陳兆榮、梁兆華、麥洛連、楊和、梁嘉顯、張延隆、蘇利文等東方甲一陣容球員都有份隨隊出戰東超。

香港東方頭場火併永倫 永倫附加賽以87比85險勝漢友，取得4強資格。該戰「得分機器」泰那在漢友高壓防守下命中率降至38%，不過他把握不少罰球機會「密密執」多達11分，最終全場命中3球三分球取得30分，另交出5籃板7助攻2偷球。中鋒蓋帝斯雖交出「雙雙」23分19籃板，但他亦有5次失誤，賽後他亦自評表現不算理想，需要加強傳球準確度。4強對手香港東方或受「地獄賽程」影響戰力，但蓋帝斯直言永倫不會因此有很大優勢：「東方是一支強隊，他們的優勢正正在於他們打很多比賽，打幾個聯賽吸取經驗，而且他們的板櫈深度很深，可以有不同的進攻組合，後備球員實力同樣不容忽視。所以即使他們作客完回來，我們亦會準備好打一場硬仗。」

尾場康仁福建鬥南華有睇頭 尾場4強戰同樣有睇頭，附加賽力挫滿貫的的康仁福建將大戰常規賽「二哥」南華。康仁福建上場甫開戰5分鐘就迎來壞消息，得分主力楊瑞鴻嚴重扭傷足踝退下火線，但無損球隊士氣，聯手打出精彩一仗，以85比74 連續兩年晉級季後賽4強。該戰外援李察士交出18分12籃板，黃子謙貢獻15分5籃板，香港金牛借將許烜行亦打出身價，助攻助守取得14分5助攻2偷球，中鋒陳永熹亦以100%命中率攻入8分，團隊失誤次數（12次）亦比滿貫少5次。

許烜行上仗打到「爆嘴」受傷，賽後他謙稱作為球員只需做好本分，好好把握上陣機會：「上陣幾多分鐘都好，落到場就要把握機會。雖然今季我是替補球員，但不可以計較太多，落到場就要當自己係重點球員一樣發揮，做好當下要做的事。」康仁福建常規賽以76比89不敵南華，許烜行有信心球隊能成功「復仇」：「上次我們到尾段才被對手拉開，相信透過輪換保留主力球員體力，應該可以應付到，絕對有信心可以贏。」

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