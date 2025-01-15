名次賽首輪晉裕鬥建龍飛馬
甲一男籃今晚上演「第7至9名」名次賽首輪，4隊為求護級有望逼出上限，激戰一觸即發。頭場晉裕迎來建龍飛馬，前者能否報卻常規賽一敗之仇，值得留意。尾場晉龍ＷＴＳ撼崇德飛鷹，兩隊實力相當，前者常規賽僅勝2分，精彩對戰不容錯過。
甲一名次賽採用配分制，常規賽第7名晉裕（2勝7負）將獲最多配分的4分，第8名崇德飛鷹（2勝7負）取3分，第9名晉龍ＷＴＳ（2勝7負）取2分，第10名建龍飛馬（1勝8負）取1分。
晉龍ＷＴＳ乘勇撼崇德飛鷹
晉裕季初以75比84不敵建龍飛馬，該戰建龍飛馬全華班應戰，鍾俊昇勇奪23分8籃板4偷球，另有張馳岳、劉家傑和馮嘉豪得分上雙。建龍飛馬之後在聯賽加入美籍外援侯斯頓，此子爆炸力強而且進攻板斧多，最近狀態更加大勇，上周對永倫狂轟63分，創下甲一單場得分紀錄，晉裕能否守住他將成勝負關鍵。
晉龍ＷＴＳ在常規賽最後一場打出漂亮一仗，憑外援湯馬士射入全場最高的37分，以107比101力挫第6位的康仁福建。該戰晉龍射手區浩軒亦貢獻17分，此子今季常規賽表現穩定，場均交出13.2分、5.7籃板，今仗他能否分擔湯馬士的得分壓力，值得期待。飛鷹上場對漢友，前3節仍與對手緊纏，惟決勝節終於失守，以66比76告負。常規賽崇德飛鷹以88比86險勝晉龍ＷＴＳ，同樣擅長得分的奧斯汀和湯馬士再次正面交鋒，成為焦點。
甲一男籃今日賽程
地點：灣仔修頓室內場館
時間：7:00pm 晉裕 Vs 建龍飛馬、8:40pm 崇德飛鷹 Vs 晉龍WTS
票價：正價60元，長者及學生優惠票40元
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