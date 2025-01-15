名次賽首輪晉裕鬥建龍飛馬

晉裕季初以75比84不敵建龍飛馬，該戰建龍飛馬全華班應戰，鍾俊昇勇奪23分8籃板4偷球，另有張馳岳、劉家傑和馮嘉豪得分上雙。建龍飛馬之後在聯賽加入美籍外援侯斯頓，此子爆炸力強而且進攻板斧多，最近狀態更加大勇，上周對永倫狂轟63分，創下甲一單場得分紀錄，晉裕能否守住他將成勝負關鍵。

晉龍ＷＴＳ在常規賽最後一場打出漂亮一仗，憑外援湯馬士射入全場最高的37分，以107比101力挫第6位的康仁福建。該戰晉龍射手區浩軒亦貢獻17分，此子今季常規賽表現穩定，場均交出13.2分、5.7籃板，今仗他能否分擔湯馬士的得分壓力，值得期待。飛鷹上場對漢友，前3節仍與對手緊纏，惟決勝節終於失守，以66比76告負。常規賽崇德飛鷹以88比86險勝晉龍ＷＴＳ，同樣擅長得分的奧斯汀和湯馬士再次正面交鋒，成為焦點。