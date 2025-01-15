香港東方今鬥生力啤酒人

香港東方籃球隊昨日飛抵菲律賓馬尼拉，備戰今日的東亞超級聯賽（EASL）對陣生力啤酒人。兩隊上月於修頓主場較量，亦曾於菲律賓PBA專員盃碰面，東方兩戰全勝，雙方今季第3次交手，「藍軍」實是贏面較大的一方。

為出線非勝不可 香港東方經歷東超4場比賽後，暫以2勝2負排名A組第3位，生力啤酒人則4戰全敗排名墊底。按目前形勢，東方餘下兩場賽事必須全勝方可鎖定最後4強，故今仗雖然是客場作戰，東方必會使出渾身解數爭勝。事實上，作為職業球隊的東方，今季史無前例同時征戰三方戰線，除今場EASL大戰後，緊接的兩日更需迎上本地季後賽4強（16日）和菲律賓PBA專員盃（17日）的魔鬼賽程，眾將即使奔波勞碌，但鬥志亦毫不減退。

香港東方主教練巴拿莫域表示：「我們的球員要打這麼多場比賽，不斷地訓練和旅行面對緊密的賽程安排，球員分配亦需慎重考慮，接下來這段時間會盡力調整，雖然我不知道我們最終會取得怎樣的成績，但我們必須全力以赴。」