鬥到最後一刻 2分險勝漢友 永倫闖季後賽4強

甲一男籃昨晚上演附加賽大戰，頭場永倫與漢友鬥到最後一刻，最終「黃金戰士」憑泰那和蓋帝斯合取53分，以87比85險勝。永倫晉級周四（16日）展開的季後賽4強系列賽，與常規賽一哥香港東方爭入決賽。

永倫今場派出泰那、韓天次、周迎堅、文俊浩和蓋帝斯正選登場，余理洋先列後備。漢友方面，鄺錦昌前十字韌帶受傷需要做手術，今場以莊嘉聰、黃銘德搭配蔡駿賢、溫梓豐和托查摩利路斯。漢友開局憑托查摩利路斯及蔡駿賢搶分，永倫亦不甘示弱，韓天次命中兩球三分波，蓋帝斯則負責強攻籃底，不過漢友外圍手感不俗，首節以26比25領先。

第2節，永倫的余理洋後備上場，「得分機器」泰那首節受到黃銘德嚴密看管，未有太多起手機會，此節他終於「解鎖」，加上托查摩利路斯失誤增多此節僅取4分，半場永倫領先47比44。

與香港東方爭入決賽 易邊後，永倫打出一段14比4猛攻拉開比分。漢友把握罰球及快攻機會連取6分，其後又有蔡駿賢、黃銘德輪流上籃得分，追至65比72。決勝節永倫憑韋斯庭及文俊浩輪流建功，一度拉開10分。惟漢友頑強抵抗，最後兩分半鐘力追至落後2分，掀起高潮。最後26秒，漢友再憑馬嘉聰投進「三分彈」，托查摩利路斯更在最後0.09秒轟入三分球，可惜奇迹沒有出現，終以85比87僅負永倫。「黃金戰士」躋身季後賽最後4強，將與香港東方進行3場2勝的系列賽。

數據方面，永倫此役有3人得分上雙，泰那豪取30分、7次助攻及5個籃板，蓋帝斯貢獻23分、19個籃板，同時錄得5次失誤，韓天次三分球9射5中，攻入16分，他亦相當勤力另有11記籃板進帳。漢友方面，托查摩利路斯命中3球三分球取25分、21個籃板，黃銘德緊隨其後取19分、8次助攻及6個籃板。

圖、文︰余樂詩、李章杰