保齡球世界盃伊館決戰 馬來西亞首奪男子隊際金牌

「2025 IBF保齡球世界盃」昨日移師灣仔伊利沙伯體育館，舉行男、女子組隊際賽4強及決賽，最終馬來西亞男子隊首奪世界盃隊際金牌，惟女子隊決賽不敵美國，未能包辦兩金。

今屆「保齡球世界盃」之前賽事一直在新落成的啟德體育園Top Bowl保齡球館舉行，昨日移師伊利沙伯體育館上演終極決戰。經過4強激鬥後，馬來西亞分別殺入男女子組決賽，力爭歷史性包辦隊際賽「雙金」。結果男子隊以總局數3比2擊敗波多黎各，首捧冠軍，惟有女單金牌得主羅絲蘭坐鎮的女子隊，第5局遭美國下半局連續打出4次「全中」反勝，以2比3憾負，獲得銀牌。

陳財政：團體賽改制更刺激 代表馬來西亞13年的前亞運獎牌得主陳財政，對球隊首奪世界盃男子隊際賽金牌，感觸良多，又指隊際賽改制後，更講求團隊合作：「我效力代表隊13年，想不到能贏得世界盃金牌。以往隊際賽是每人應付一局，現在則是幾位隊友，合作打好一局，因為當隊友打出『全中』，我都要接力『全中』才有高分，更講求隊友和教練之間的溝通。」此外不少亞洲代表隊如中國、中國澳門及泰國等，成功打入男子隊際賽16強，澳門女子隊更首奪隊際賽銅牌，陳財政盼望保齡球能重返亞運賽場。

寶奧華斯姬讚球迷夠熱情 美國女子隊在決勝局反勝馬來西亞，寶奧華斯姬賽後難掩興奮：「當在決勝局落後時，大家難免有點擔心，但保齡球是很瘋狂的運動，形勢隨時有很大變化，加上對手錯失機會，我們不斷搶分，才得以獲勝。」對於決賽場地伊館，寶奧華斯姬大讚氣氛良好：「這個場館的氣氛實在太瘋狂了！球迷亦很熱情為球手打氣，設施齊全，令我們非常興奮！」

至於中國香港保齡球總會主席劉掌珠，對賽事成效及入場人數感滿意，又解釋為了增加獲得「M」品牌資助的機會，決定把部分賽事移師至伊館舉行：「我們在商場舉辦記招宣傳活動，以及將部分比賽移師伊館，令更多公眾接觸這項運動，而且不少球隊大讚伊館『Awesome』，證明成功。」「珠姐」又表示會吸取經驗，盼年尾舉行世錦賽有所改善：「今次其實有啲『甩轆』位，相信世錦賽時會有進步。」