威廉斯遭丁俊暉逆轉 14年來8強首缺92三傑

中國名將丁俊暉周一在桌球大師賽克服落後4比5的劣勢，成功逆轉「金左手」威廉斯，打入8強，令大師賽14年來首次出現8強沒有「92三傑」情況。

37歲的丁俊暉近年狀態回勇，這是他今年第二場要打到決勝局的比賽。這位中國球手與曾3次贏得世界冠軍的威廉斯互有領先，威廉斯於第8局轟出一桿136度，有望奪得今屆賽事一Cue最高獎金（15,000鎊），繼而第9局以1分險勝「小丁」，總比數領先5比4，晉級只差一步。然而丁俊暉隨後大爆發，最後兩局分別打出一Cue 76度及90度，連下兩城後以6比5逆轉對手，這已是丁俊暉生涯第8次躋身大師賽8強，也是自2019年後的首次。

沙比大勇橫掃卡達 兩個月後就50歲的威廉斯，未能成為自1986年56歲的查爾頓之後，在大師賽獲勝的最年長球手，這個紀錄看來要寄望明年，這位威爾斯名將賽後表示：「丁俊暉相當凌厲，特別是最後兩局，我已記不清他舉手說了幾多次『對不起』，可能有10次或者11次，我已經發揮得不俗，但他仍憑兩次『起迫』擊敗我。」隨着奧蘇里雲賽前退賽，希堅斯首圈不敵羅拔臣出局，如今威廉斯亦遭淘汰，這是「92三傑」自2011年來，首次沒有任何1人打入大師賽8強。

丁俊暉晉級後，下仗與「世一」卓林普或鶴健士爭入4強。另一場16強大戰，「小丑」沙比展現火熱手感，以6比1大勝「機長」卡達，8強會遇上麥克艾倫或斯佳輝的勝方。