張之臻苦戰出局中國男單全滅
中國1哥張之臻昨日出戰澳網男單，與13號種子丹麥的魯尼苦戰5盤後，關鍵時刻未能頂住壓力，最終黯然落敗，時隔兩年再於墨爾本「一輪遊」，意味中國男單球手今屆賽事全軍覆沒。
首圈2:3憾負丹麥魯尼
世界排名49的張之臻面對魯尼開局不俗，首盤即先破對手發球局，並以6比4先下一城，兩人隨後爭持激烈，盤數打成2比2平手，要以決勝盤分勝負，惟張之臻未能守住最後一個發球局，經過3小時10分鐘的對決後，終以6比4、3比6、4比6、6比3及4比6憾負，即使全場轟出21個Ace球及首發成功得分率達77%，比對手優勝，仍無緣晉級。張之臻遺憾出局，仍可袋走13.2萬澳元（約64萬港元）獎金，同時間中國3位男單皆緣盡今屆澳網，此前布雲朝克特被橫掃，商竣程則因傷退賽。
與男單相比，中國女單表現更爭氣，王曦雨首圈面對奧地利的格拉芭，以6比1及7比5獲勝，時隔3年再在澳網獲勝，並躋身次圈，至於王雅繁先失1盤下大翻身，以3比6、6比3及6比4險勝匈牙利球手邦達，贏得新賽季首勝，不過鄭賽賽直落兩盤不敵安祖娃，提早出局。
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