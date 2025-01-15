張之臻苦戰出局中國男單全滅

首圈2:3憾負丹麥魯尼

世界排名49的張之臻面對魯尼開局不俗，首盤即先破對手發球局，並以6比4先下一城，兩人隨後爭持激烈，盤數打成2比2平手，要以決勝盤分勝負，惟張之臻未能守住最後一個發球局，經過3小時10分鐘的對決後，終以6比4、3比6、4比6、6比3及4比6憾負，即使全場轟出21個Ace球及首發成功得分率達77%，比對手優勝，仍無緣晉級。張之臻遺憾出局，仍可袋走13.2萬澳元（約64萬港元）獎金，同時間中國3位男單皆緣盡今屆澳網，此前布雲朝克特被橫掃，商竣程則因傷退賽。