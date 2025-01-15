冠忠南區標準流浪演U22榜首大戰
今晚將軍澳足球訓練中心上演「港超聯U22聯賽」榜首大戰，冠忠南區硬撼標準流浪，兩隊目前得分相同，前者以較佳對賽成績佔壓對手，旗鼓相當激鬥在所難免！（周三晚上8時30分開賽）
游卓峰：做好防守盡快入局
兩隊目前同樣手握21分，領先第3位的大埔6分，南區首循環曾以2比0擊敗流浪，該仗有「士哥」的游卓峰表示，雖然今晚有部分主力缺陣，仍有信心全取3分：「Sohgo（趙聡悟）同Raphael（李小恆）要踢『省港盃』，但因為我哋到25日先再踢港超，可以搵其他一隊球員幫手，實力影響唔大。」「阿峰」又盼改善防守，盡快入局：「如果再執好啲防守，我哋會有多啲反擊機會，希望贏多次對手。」
標準流浪上仗以3比0力挫理文，寫下U22聯賽6連勝，隊長兼U22教練團成員劉智樂正隨港隊赴廣州出戰「省港盃」，今晚未能領軍，但他指球隊近況相當不俗：「上場對住理文發揮唔錯，幾個U18升上嚟嘅球員都幾驚喜，好似馬榕生下半場一出嚟入兩球，見到佢哋狀態好好，希望對住南區可以Keep到。」「樂仔」又期望陣中年輕球員把握機會一展實力：「無論係正選定後備都好，希望佢哋盡力去踢，證明畀一隊嘅教練團睇，自己有能力升上一隊或者爭正選位，呢個都係我哋球會一直以嚟嘅方針。」
文：文嘉靖
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