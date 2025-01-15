冠忠南區標準流浪演U22榜首大戰

游卓峰：做好防守盡快入局

兩隊目前同樣手握21分，領先第3位的大埔6分，南區首循環曾以2比0擊敗流浪，該仗有「士哥」的游卓峰表示，雖然今晚有部分主力缺陣，仍有信心全取3分：「Sohgo（趙聡悟）同Raphael（李小恆）要踢『省港盃』，但因為我哋到25日先再踢港超，可以搵其他一隊球員幫手，實力影響唔大。」「阿峰」又盼改善防守，盡快入局：「如果再執好啲防守，我哋會有多啲反擊機會，希望贏多次對手。」