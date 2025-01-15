有望演地標戰何瀧浩：一定搏盡

港隊今次點名陣容充滿新鮮感，其中20歲小將何瀧浩有望上演港隊「地標戰」，他表示相當期待，而第二次出戰省港盃的小將曾以行，期望踢出備戰成果，為港隊力爭佳績。

效力九龍城的中場何瀧浩今季於港超表現搶鏡，首度躋身成年隊決選名單。對於有望為港隊披甲，「瀧浩」表示心情既緊張又期待：「知道入圍決選時，有啲緊張又開心，始終未接觸過教練團，大部分隊友都係第一次一齊踢，操練之後就開始享受，尤其省港盃踢兩個回合，自己冇試過喺咁多球迷面前踢波，好期待落場。」

今屆省港盃港隊班底近半為青年軍成員，包括何瀧浩、曾以行、嚴啟倬、陳潤潼和宋紘毅等曾效力香港U23，「瀧浩」坦言看到不少熟悉面孔大感高興：「好多隊友由細一齊踢到大，好開心見番佢哋，加上教練嘅指示好清晰，默契亦唔太擔心，着得港隊波衫，落到場一定搏盡！」

曾以行畢業後或返港發展 21歲的後衞曾以行（Ellison）連續兩屆出戰省港盃，上屆港隊於次回合遭廣東逆轉，Ellison表示會吸取經驗：「上年見識過對手嘅實力，作客踢落係有啲困難，今次會小心同聰明啲，最緊要踢出教練部署。」今次由英國返港備戰，Ellison透露尚有約1年學業，畢業後或會返港落班：「自己都想踢番職業，始終英國因為簽證問題，踢唔到高水平嘅聯賽，呢段時間盡量保持狀態，有機會就返嚟發展。」