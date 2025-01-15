戴雅諾首領軍揚言唔會守 港隊作客廣東誓響頭炮

港隊守將 周子謙

第43屆省港盃今晚於廣州越秀山體育場上演首回合，港隊昨日早上在將軍澳足球訓練中心（FTC）展開首操。負責領軍的U20主教練戴雅諾（Darren James Arnott）收操後受訪，指自己與港足主帥韋斯活足球理念接近，表示首回合就算作客面對諸多不利因素，絕對不會刻意死守，照樣力爭打響頭炮。（港台電視32周三晚上7時30分直播）

23名代表隊成員昨日皆有出席首操，包括在外國留學的曾樂圖及曾以行，港隊主教練韋斯活亦有現身，期間更與今次領軍的同鄉戴雅諾「密密斟」，韋帥亦會隨隊北上。港隊昨日已乘搭旅遊巴前往廣州，今午會安排賽前最後一操。

港隊今屆省港盃雖以年輕球員為主，但負責領軍的U20主教練戴雅諾直言會全力以赴：「練兩課就比賽的確困難，希望球員快啲適應。今次大軍除咗幾位經驗豐富嘅大港腳，仲有唔少小將，今次係好好機會畀佢哋證明自己。」提到部分入圍初選的主力包括安永佳、余在言及吳宇㬢最終落選，戴雅諾解釋：「我哋有嘗試要求，但球會唔放人，安永佳其實好想踢，但佢呢一刻狀態未足。」

余煒廉「轉飯鑊」博表現 戴雅諾又提到自己領軍的風格，與韋斯活大致相同，強調首回合不會刻意死守：「我同韋斯活主張嘅踢法相近，當然知道作客廣州好難踢，但球隊唔會刻意縮後防守，希望球員盡量保持控球在腳，慢慢去組織攻勢。」

剛與中甲球隊無錫吳鈎約滿的後衞余煒廉，表示暫未有班落，但來季很大機會繼續留在中甲發展：「其實都同中甲球會傾緊，希望新年前處理好晒。今次省港盃係一次好好機會去表現自己，等其他球會留意我。」由於現時屬自由身，意味「煒廉」今次將不受球會保險保障，惟他表示不太擔心：「都有考慮過，但代表香港好難得，其實有冇保險都係咁踢，想為港隊出一分力。」

廣東隊方面，今次以深圳新鵬城球員為主要班底，同時加入梅州客家、廣州隊及廣東廣州豹隊等多名球員。教練團繼續由周穗安擔任主帥，深圳新鵬城的意籍主教練拉坦齊奧則出任執行主帥。