安洗瑩衞冕馬來西亞羽賽

世界羽壇「一姐」安洗瑩（圖）在超級1000系列的馬來西亞公開賽，以直落兩局21比17及21比7擊敗中國的王祉怡，成為南韓史上首位在此賽成功衞冕的女將，這位應屆巴黎奧運金牌得主賽後豪言，今年期望打破自己2023年「一年10冠」，挑戰前日本名將桃田賢斗的單季最多11冠的紀錄。