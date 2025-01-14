體育

安洗瑩衞冕馬來西亞羽賽
世界羽壇「一姐」安洗瑩（圖）在超級1000系列的馬來西亞公開賽，以直落兩局21比17及21比7擊敗中國的王祉怡，成為南韓史上首位在此賽成功衞冕的女將，這位應屆巴黎奧運金牌得主賽後豪言，今年期望打破自己2023年「一年10冠」，挑戰前日本名將桃田賢斗的單季最多11冠的紀錄。
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