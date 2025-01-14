賀利布頓傷退溜馬照挫騎士

溜馬昨日作客挑戰NBA「聯盟一哥」騎士，儘管主力控衞賀利布頓在第2節後傷退，眾將卻未有氣餒，在下半場打出68比40大逆轉，最終以108比93勇挫對手。騎士擅長的外圍投射在今場命中率不到3成，是無法延續12連勝走勢的主因。

終止「聯盟一哥」12連勝 賽前騎士以33勝4負排名全聯盟榜首，是日在主場迎上溜馬，當家球星米切爾火力全開，上半場打完以53比40領先雙位數，加上對方主將賀利布頓因左腿筋緊綳退下火線，已經算是可以「半場開香檳」。

不過於東岸排第5的溜馬未有言棄，憑大前鋒施亞卡姆和奧比托賓率隊發起反擊攻勢，加上年輕球員馬科連單節轟入10分，在第3節打出37比18逆轉戰局，更逼到騎士於該節有8分鐘「食白果」。決勝節溜馬延續氣勢，以108比93力保勝果，終止騎士12連勝。

溜馬5人得分上雙，後衞奈哈德貢獻全隊最高的19分，施亞卡姆和端拿分別交出18分、9籃板及15分、10籃板，替補上陣的奧比托賓攻入12分。騎士的加蘭斬獲最高20分，米切爾有19分進帳，惟全隊外圍41次起手僅有11球命中，整體命中率亦不足4成，全隊更送出13次失誤，結果俯首稱臣。